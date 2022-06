Marie Wattel a été sacrée vice-championne du monde du 100 m papillon, ce dimanche à Budapest, apportant à la France sa deuxième médaille de ces Mondiaux après l’or de Léon Marchand ce samedi sur le 400 m quatre nages.

La Française a remporté l’argent en 56 sec. 14, derrière l’Américaine Torri Huske qui s’est imposée en 55.64. La Chinoise Zhang Yufei complète le podium.

« Franchement, je n’y croyais pas du tout », a-t-elle déclaré après la course. « Quand j’ai vu ma demie, je me suis dit que je n’avais pas beaucoup de marge. Donc j’essayais de ne pas m’emballer (…) Au final, les 15-20 derniers mètres, j’ai tout mis. J’ai mis toute ma rage des dernières années et ça paye! »

« Il y a beaucoup d’émotions », a-t-elle continué. « J’ai fait ma première équipe de France, j’avais 16 ans. Je fais ma première médaille (mondiale) à 25 ans en individuel. Beaucoup de doutes, beaucoup d’échecs et de moments très durs. ça fait du bien. »