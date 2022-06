Incroyable ! Léon Marchand (20 ans) a remporté le titre de champion du monde du 400 m 4 nages ce samedi soir dans les bassins de Budapest en Hongrie.

Quelle exceptionnelle victoire pour notre Français de 20 ans Léon Marchand. Outsider en début de course, le Français a remporté la médaille d’or lors du 400 m 4 nages au terme d’une course absolument parfaite. Le jeune français s’impose en 4’04 »28, juste devant les deux Américains Carson Foster et Chase Kalisz. Marchand s’offre du même coup le nouveau record de France avec plus de quatre secondes sur son propre record.