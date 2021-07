Le jeune nageur français Yohann Ndoye Brouard, disqualifié du 100 m dos lundi après avoir percuté le mur au virage, a expliqué que sa vue était affectée par une déformation de la cornée, après son élimination en séries du 200 m dos aux Jeux olympiques de Tokyo mercredi.

« Pendant tout le confinement, j’ai remarqué que je voyais mal, que ma vue baissait. Je suis allé voir des ophtalmo, on a fait des examens sur ma cornée et il s’est avéré qu’elle se déforme. J’ai ce qui s’apelle un kératocône, c’est-à-dire que ma cornée se déforme, elle est ronde et elle est en train de devenir un peu ovale. Du coup, je vois de moins en moins bien, j’ai un petit voile gris parfois, je suis ébloui par les phares la nuit, par les spots », explique Ndoye Brouard (20 ans).

« Diagnostiqué il y a un an », il doit être opéré des deux yeux « après les Jeux en septembre » à Paris, précise le récent médaillé de bronze européen du 100 m dos. « Quand on est dans une grande piscine avec des spots à fond, je ne vois pas grand-chose. Parfois je suis aveuglé, je ne vois pas les drapeaux (à 5 mètres du mur, ndlr) », décrit-il, deux jours après avoir été disqualifié de sa course de prédilection pour s’être laissé surprendre par le mur au virage.

A l’entraînement, « ça fait trois jours que je fais des virages tous les jours », lâche Ndoye Brouard. « Les premiers jours, je passais sous les drapeaux et j’avais un blocage, j’avais peur de me prendre le mur. Je ne vais pas me lamenter sur mon sort, mais ce n’était pas facile » après cette mésaventure, raconte le jeune dossiste. « J’ai reçu beaucoup de commentaires négatifs, ça m’a un peu impacté mais je me suis remis dedans et je m’en suis servi comme force. Et j’ai reçu quand même beaucoup plus de messages positifs. »