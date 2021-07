Grande favorite de l’épreuve, l’Américaine Katie Ledecky a remporté la médaille d’or sur le 1500 m nage libres ce mercredi matin.

Ledecky l’emporte en 15 min 37 sec 34 sans trembler face à ses concurrentes et notamment sa compatriote Erica Sullivan en 15 min 41 sec 41 et l’Allemande Sarah Kohler qui termine en 15 min 42 et 91 centièmes. La grande gagnante du jour assure et se rattrape après sa mauvaise course en finale du 200 m nage libres remportée par l’Australienne Ariarne Titmus un peu plus tôt dans la journée.

1500 m nage libre dames :

1. Katie Ledecky (USA) 15:37.34

2. Erica Sullivan (USA) 15:41.41

3. Sarah Kohler (GER) 15:42.91

4. Wang Jianjiahe (CHN) 15:46.37

5. Simona Quadarella (ITA) 15:53.97

6. Kiah Melverton (AUS) 16:00.36

7. Anastasiia Kirpichnikova (ROC) 16:00.38

8. Maddy Gough (AUS) 16:05.81