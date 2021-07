La nageuse australienne Ariarne Titmus a remporté le 200 mètres nage libre ce mercredi matin et s’offre une deuxième médaille d’or consécutive après le succès sur 400 mètres lundi.

L’Australienne a une fois de plus répondu présente avec une victoire finale sur 200 mètres en devançant la Hongkongaise Siobhan Bernadette Haughey et la Canadienne Penny Oleksiak. Troisième à 5à mètres de l’arrivée, Titmus a placé un coup d’accélérateur pour revenir et même battre un record olympique en 1 min 53 et 50 centièmes. Déception pour l’Américaine Katie Ledecky 5e en 1:55.21.

200 m nage libre dames :

1. Ariarne Titmus (AUS) 1:53.50

2. Siobhan Bernadette Haughey (HKG) 1:53.92

3. Penny Oleksiak (CAN) 1:54.70

4. Yang Junxuan (CHN) 1:55.01

5. Katie Ledecky (USA) 1:55.21

6. Barbora Seemanova (CZE) 1:55.45

7. Federica Pellegrini (ITA) 1:55.91

8. Madison Wilson (AUS) 1:56.39