Charlotte Bonnet, 26 ans, a été éliminée en demi-finales du 200 m mardi à Tokyo.

« C’est compliqué de réagir à chaud parce que je voulais entrer en finale. (Elle pleure) Je savais que ce serait compliqué parce que mon année a été super compliquée. Toute l’année, préparée ou pas préparée, j’ai fait les mêmes temps dans les mêmes eaux. Je pense que c’est un mélange de mental et de physique, qui n’ont pas été à la hauteur de ce que j’espérais. C’est compliqué. Ça me rend triste et ça me déçoit de ne pas accéder à cette finale qui était accessible. Ma préparation a été vraiment compliquée, j’ai été dans le doute toute l’année. Il n’y a pas eu une journée où c’était facile, où j’ai pu sortir d’un entraînement avec le sourire. Pour plein de raisons, ç’a été difficile. Vivre ça l’année des Jeux, c’est vraiment dur. J’espère que ce ne seront pas mes derniers et que j’irai à Paris pour ne pas finir là-dessus. Je vais me remobiliser pour le 100 m et le 4×200 m mais c’était aujourd’hui que ça me tenait à coeur », a indiqué Charlotte Bonnet.