Le Grand Prix d’Argentine sera diffusé en clair le 3 avril prochain sur la chaîne C8.

Cette année, la chaîne C8 (qui appartient au groupe Canal) va diffuser en clair une course de la saison de MotoGP, habituellement retransmise sur les antennes de Canal+. C’est le Grand Prix d’Argentine, prévu le 3 avril prochain, qui a été choisi avec une prise d’antenne à 19h45, soit 15 minutes avant le départ de la course. L’occasion de toucher une audience plus large grâce à la chaîne gratuite de la TNT. À noter que l’intégralité du Grand Prix d’Argentine, en plus des essais, des qualifications et des courses de Moto 2 et de Moto 3, sera par ailleurs retransmise sur Canal+ Décalé.

L’an dernier, Canal+ avait réalisé sa meilleur audience de la saison de MotoGP lors du Grand Prix du Qatar. 1,46 million de téléspectateurs en moyenne avaient suivi la première course de la saison, finalement remportée 8 mois et demi plus tard par le Français Fabio Quartararo.