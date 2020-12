Le sextuple champion du monde espagnol de MotoGP Marc Marquez, victime d’une fracture du bras droit en chutant lors de la première course de 2020, a subi une nouvelle opération en raison de la lente guérison osseuse, a annoncé son équipe jeudi.

Marquez « a subi une nouvelle opération du bras droit en raison de la lente guérison osseuse de l’humérus », a annoncé l’équipe Repsol Honda. Le pilote a été opéré à l’hôpital Ruber International de Madrid, lors d’une intervention qui a consisté à retirer la plaque précédente et à en poser une nouvelle. Marquez, sacré en MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019, s’est blessé lors du premier GP de 2020 en Espagne le 19 juillet et a été opéré une première fois deux jours plus tard.

Il a immédiatement tenté de reprendre le guidon pour participer à la deuxième course sur le même circuit de Jerez le 2 juillet, sans y parvenir. La plaque destinée à consolider la fracture de son humérus droit a cassé suite à cet effort et à un accident domestique en tentant d’ouvrir une baie vitrée, ce qui a conduit à l’opérer une seconde fois début août. Début novembre, son équipe avait indiqué que le champion ne reprendrait pas la compétition avant 2021.