En raison de fortes pluies et chutes de neige, le slalom Géant Hommes de Santa Caterina en Italie n’aura pas lieu ce matin. Les organisateurs le repousse à ce lundi si les conditions le permettent.

Les fans de ski devront patienter 24 heures de plus. En effet, le slalom Géant Hommes de Santa Caterina n’aura pas lieu à la date initiale. Le deuxième Géant de la Coupe du monde hommes de ski alpin est reporté à lundi. « Pour la course du jour, la sécurité des skieurs ne peut pas être garantie », écrivent les organisateurs alors que la neige n’a cessé de tombe depuis samedi.

Comme annoncé, la météo indique que les conditions vont s’améliorer au fur et à mesure de la journée et la piste sera de nouveau praticable dans les heures à venir. Cette dernière a aussi été abimée samedi lors de la première course remportée par Filip Zubcic devant Zan Kranjec et Marco Odermatt. Santa Caterina n’est pas seule dans cette situation car à St-Moritz en Suisse, les super-G féminins sont aussi annulés à cause de la météo et d’un risque potentiel d’avalanche.