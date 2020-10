Une nouvelle fois contraint à l’abandon ce week-end pour au Grand Prix de Teruel a cause de sa blessure au bras, Marc Marquez pourrait bien faire une croix sur toute la saison 2020.

Déjà opéré à deux reprises après sa fracture de l’humérus droit, l’Espagnol Marc Marquez pourrait passer une troisième fois sur le billard dans les prochains jours. D’après les informations du Mundo Deportivo, le sextuple champion du monde pourrait même faire une croix sur la saison 2020 pour revenir à 100% l’an prochain.

« Après avoir consulté plusieurs spécialistes, Marquez et son équipe ont décidé de changer totalement leur approche et de revenir à la course uniquement lorsque le pilote sera totalement rétabli », écrit le média espagnol, qui assure que Marc Marquez n’est pas satisfait de sa récupération. En début de semaine, l’écurie Honda avait confirmé l’absence de son pilote pour le prochain Grand Prix de Teruel.

Un abandon définitif de l’Espagnol laisserait alors une voie royale au Français Fabio Quartararo, pour l’instant leader du classement général.