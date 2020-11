La date des 24 Heures du Mans Motos 2021 est connue.

L’édition 2021 des 24 Heures Motos sur le circuit Bugatti du Mans aura lieu les 17 et 18 avril, a annoncé l’Automobile

Club de l’Ouest dans un communiqué lundi. Avec une édition 2020 au début reportée et courue à huis clos au cours de l’automne, cette 44e édition devrait retrouver ses habitudes et ses dates printanières. Une bonne nouvelle pour les pilotes.