Leader du championnat du monde de MotoGP, Francesco Bagnaia est très confiant pour la course de ce dimanche à Valence en Espagne, dernière étape du championnat.

Leader et tout proche de devenir champion du monde de MotoGP, il s’élancera sur la ligne de départ demain après-midi et il est très confiant pour la victoire finale. « Je m’attendais à un peu plus compte tenu des sensations que j’avais l’année dernière. Pour demain (dimanche), c’est sûr, nous devons faire quelque chose. Je pense que les idées que mon équipe a eues sont bonnes, elles peuvent m’aider pour demain, mais mon but n’est pas de gagner. Demain, je dois rester calme et comprendre ce qu’il se passe. C’est sûr que je vais prendre des risques au départ (…) mais ensuite il faudra être intelligent. J’essayerai de ne pas prendre de risque et d’être compétitif sans faire d’erreur (…) Je vais juste essayer de ne pas être en dehors du Top 14. » Rappelons que Bagnaia doit terminer dans les 14 premiers de la course pour assurer le titre de champion du monde devant notre Français Fabio Quartararo qui a encore une petite chance de conserver sa couronne.