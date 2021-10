Opportuniste quand l’adversaire pèche, l’Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché samedi la pole position du Grand Prix d’Emilie-Romagne, se plaçant idéalement pour retarder le sacre du Français Fabio Quartararo (Yamaha), 15e seulement sur la grille.

Pour être titré pour la première fois en MotoGP dimanche, sur le circuit italien de Misano, Quartararo (22 ans) doit conserver après la course au moins 50 longueurs d’avance sur Bagnaia, son dernier rival, sachant qu’il dispose actuellement d’un matelas de 52 unités. Avec autant de places à remonter, ça ne sera pas chose aisée pour le Français, auteur de ses plus mauvaises qualifications cette année et en difficulté depuis le début du week-end quand la piste commence à sécher, entre les averses. Bonne nouvelle pour « El Diablo », qui court après un premier titre pour lui-même mais aussi pour la France dans la catégorie reine de la vitesse moto, la météo s’annonce enfin sèche lors du GP. « C’est la meilleure manière de terminer mon samedi », s’est sobrement félicité son rival italien, lui-même mal à l’aise dans la matinée mais revenu aux affaires au bon moment pour signer sa quatrième pole consécutive. On ne pourra pas reprocher à Bagnaia de ne pas se donner à 100% pour contrarier le destin annoncé de Quartararo, leader du championnat depuis mai. Pour rappel, l’Italien a déjà gagné devant le Français sur le même circuit en septembre, dans des conditions météo plus clémentes, lors du GP de Saint-Marin. Son équipier australien Jack Miller et son compatriote Luca Marini (Ducati-Avintia) accompagneront Bagnaia en première ligne dimanche à 14h00 Pour le débutant Marini, demi-frère du héros local Valentino Rossi, c’est la toute la première qualification dans le Top 3.