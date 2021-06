Dans le documentaire « Faut qu’on parle » diffusé samedi sur Canal+, six champions en activité ont décidé d’évoquer pour la première fois leur homosexualité.

Canal+ a dévoilé ce week-end la bande-annonce d’un documentaire exceptionnel consacré à l’homophobie dans le sport. Dans ce film intitulé « Faut qu’on parle », six champions en activité ont accepté de briser le tabou et d’évoquer pour la première fois leur homosexualité. Rendez-vous ce samedi à 23h pour la diffusion avec Eric Besnard, Lyes Houhou et Arnaud Bonnin à la présentation.