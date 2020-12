Ce samedi, Lionel Lacaze a été élu président de la Fédération Française de lutte en succédant à Alain Bertholom.

Lionel Lacaze, 65 ans, a été élu ce samedi président de la Fédération Française de Luttes et Disciplines Assimilées lors de l’assemblée générale élective en visioconférence. Le tout fraîchement élu a battu la liste du président sortant, Alain Bertholom.

Lacaze est un visage bien connu et expérimenté dans le monde de la lutte. Sacré quinze fois champion de France dans le domaine et avec deux participations aux Jeux Olympiques en 1976 et 1980, le chargé de mission à l’INSEP pour la formation des cadres supérieurs possède un énorme CV. De 1992 à 2009, il était également directeur technique national au sein des fédérations de football américain et de Sports pour Tous.

Avant l’annonce de sa candidature, Lacaze avait étalé les principaux axes de son programme dans les colonnes de Ouest-France l’été dernier : « Mon objectif c’est de remettre la lutte sur de bons rails pour aborder au mieux les Jeux Olympiques de Paris en 2024… […] J’ai une autre vision et une autre façon de gouverner. Je veux sortir la lutte de l’enlisement où elle se trouve aujourd’hui avec en plus une situation financière catastrophique. Tout simplement en m’appuyant sur les comités régionaux qui sont souvent très dynamiques à l’image de celui des Pays de la Loire… »