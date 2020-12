A l’occasion de la 16e journée de Ligue 1, Metz l’a emporté à Saint-Symphorien face à la redoutable formation de Lens (2-0) grâce à son homme en forme du moment, Opa Nguette, ainsi que Farid Boulaya.

A l’aube de cette rencontre, Metz et Lens, tous deux victorieux ce week-end, avaient pour objectif de confirmer cette belle dynamique. C’est finalement les hommes de Frédéric Antonetti qui se sont imposés à la maison grâce à Opa Nguette et sa forme fracassante du moment, buteur à la 30e minute et Farid Boulaya, qui a fait trembler les filets adverses dans les tout derniers instants de la rencontre à la 94e. Une belle opération pour les Messins qui se replacent dans le classement de Ligue 1 en intégrant provisoirement la première partie de tableau à la 9e place. Quant aux Lensois, surprenants depuis le début de la saison, ces derniers campent toujours le 7e rang du championnat.