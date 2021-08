Frustrée par la décision de Paris 2024 de ne pas sélectionner le karaté lors des prochains JO, la Fédération française de karaté a publié une lettre ouverte sur les réseaux sociaux.

Alors que Paris 2024 a confirmé hier, via un communiqué, que le karaté ne ferait pas partie des sports sélectionnés lors des prochains Jeux Olympiques, la Fédération française de karaté (FFK) lui a répondu au travers d’une lettre ouverte ce vendredi.

Francis Didier, président de la FFK, regrette que son champion olympique Steven Da Costa (-67 kg) n’ai pas la chance « de défendre son titre et de décrocher une médaille olympique » à Paris. Il affirme que son sport « a montré son plus beau visage » il y a quelques jours à Tokyo et appelle directement à Tony Estanguet de « réviser [son] jugement et de reconsidérer le sort du karaté pour les Jeux Olympiques 2024, comme ce fut le cas en 2000 pour le canoë-kayak, [lui] permettant ainsi de devenir champion olympique. »