Champion olympique de karaté lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo il y a quelques jours, Steven Da Costa est désormais un nom qui compte dans le milieu.

Steven Da Costa devenu champion olympique a tenu à faire passer un message et veut tout faire pour permettre au karaté de faire partie de la liste des sports pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. « On aimerait être rajouté, on ne veut remplacer personne parce que tous ceux qui sont là le méritent, mais on veut être le cinquième sport. Je me dois d’aider mon sport et de me battre pour quelque chose que je trouve juste. Je pense que c’est encore possible, le CIO (Comité international olympique) et le Cojo (Comité d’organisation des JO) font ce qu’ils veulent. Tony (Estanguet) est bien placé pour savoir ce qu’on est en train de vivre, il a vécu la même chose donc qu’il n’oublie pas non plus d’où il vient et par où il est passé. » A déclaré le médaillé d’or des -67 kg.