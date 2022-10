Ja Morant est une machine à highlights, c’est pas nouveau. Mais le jeune crack cache derrière son jeu explosif une touche d’arrogance capable de faire vriller n’importe quel être humain. La preuve en image :

On vous pose le contexte : les Brooklyn Nets sont en déplacement chez les Grizzlies de Memphis pour un match qui s’annonce de très haut niveau. Lors de ce match perdu par Brooklyn 124-134, les stars étaient au rendez-vous; 37 points pour Kyrie Irving et 37 aussi pour Kevin Durant côté Nets, 38 points pour Ja Morant et 38 pour Desmond Bane côté Grizzlies. Un match NBA normal quoi. Mais l’image qui nous intéresse se passe à 4 minutes de la fin du match alors que la meute de Ja Morant mène de 6 points.

Après une action folle de Kyrie Irving, le meneur des Oursons laisse rouler la balle sans la prendre, ce qui ne déclenche pas le chrono des 24 secondes d’attaque. C’est une stratégie qu’on a pas l’habitude de voir aussi tôt dans un match mais le crack Morant savait pourquoi il faisait ça : il était défendu par Ben Simmons, le meilleur joueur NBA actuel (c’est faux il est catastrophique). Avec 5 fautes au compteur, Ben Simmons avait une épée de Damoclès qui lui chatouillait le haut de la tête. C’est ainsi que le petit filou de Ja Morant est rentré dans une guerre psychologique avec Simmons pour savoir qui allait prendre la balle en premier. Vous vous en doutez bien, Simmons a foncé sur Morant pour lui prendre la balle, 6ème faute sifflée, bye bye Ben.