Favori des Playoffs et tenant du titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay a assuré sa place en finale de la NHL la suit dernière après sa victoire contre les Islanders de New York.

cette nuit, les Floridiens ont fait respecté leur rang en s’imposant sur la plus petite des marges 1 but à 0. Favori au départ, le Lignhtning a eu besoin d’un match 7 pour se débarrasser de solides new yorkais, qui ont réalisé un magnifique parcours cette saison. C’est l’attaquant Yanni Gourde qui a offert la victoire à son équipe face à des Islanders qui ont tout tenté. Malheureusement cela n’a pas été suffisant et ce sont les joueurs de l’état de Floride qui rejoignent les Canadiens deMontréal en finale. La nuit dernière, ils se sont qualifiés, 28 ans après pour une finale après une superbe victoire contre les Golden Knights de Las Vegas. De son côté, Tampa Bay défendra son titre de champion et voudra réaliser la passe de deux.