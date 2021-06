Suite des Playoffs de la NHL la nuit dernière avec le résultat du duel entre les Islanders de New York et les Bruins de Boston.

Dans cette affiche de la conférence Est, ce sont les New Yorkais qui s’en sortent et décrochent leur place pour la suite des Playoffs. Victorieux des Bruins de Boston 6 buts à 2, ils ont largement dominé la série avec un succès 4 victoires à 2. Grâce à cette quatrième victoire de la série, et comme la saison précédente, les New-Yorkais affronteront Tampa Bay en demi-finales du championnat nord-américain. De son côté Montréal attend de connaître son adversaire en demie, soit Colorado Avalanche soit Las Vagas qui sont pour le moment à égalité.