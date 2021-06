Premier match des demi-finales de la NHL la nuit dernière avec la belle victoire 4-1 des Golden Knights de Las Vegas face aux Canadiens de Montréal.

Pour cette deuxième demi-finale, Las Vegas a parfaitement débuté sa série avec une victoire de trois buts. Les vainqueurs du jours ont pu compter sur leur belle défense et trois de ces joueurs défensifs ont trouvé la faille avec Shea Theodore, Alec Martinez et Nick Holden. Un vrai match d’équipe qui permet aux Golden Knights de mener 1-0 dans cette demi-finale. La deuxième demie oppose toujours Tampa Bay Lightning aux Islanders de New York qui mènent également 1-0.