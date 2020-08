À l’instar de la NBA, la NHL ne disputera pas non plus de match de playoffs ce jeudi. Un boycott massif avait été lancé par les Milwaukee Bucks en réaction aux violences policières ayant eu lieu ces derniers jours dans le Wisconsin.

Comme un symbole, c’est tout le sport nord-américain qui sera figé ce jeudi pour dénoncer les nouvelles violences policières des derniers jours aux États-Unis. Les matches entre les Islanders de New York et les Flyers de Philadelphie, ainsi que les Golden Knights de Vegas et les Canucks de Vancouver sont ainsi reportés comme le rapporte ESPN.