Le pivot Luka Karabatic et le demi-centre Kentin Mahé, qui avaient manqué l’Euro-2020 en janvier sur blessure, retrouveront l’équipe de France de handball pour les deux matches de qualifications à l’Euro-2022.

Guillaume Gille a en effet dévoilé sa liste ce vendredi. “Lancer cette première phase de qualification n’a de sens que si l’on retrouve l’effectif que l’on a associé à ce travail de bilan et de reconstruction. Cette liste s’inscrit dans la droite ligne du travail qui a été initié depuis la reconfiguration du staff et la longue période, sans rassemblements, qui a suivi” a-t-il expliqué. Ainsi, Luka Karabatic (Paris SG) et Kentin Mahé (Veszprem) font leur retour aux côtés de Timothey N’Guessan (Barcelone) et Yanis Lenne (Montpellier).

En revanche, les Bleus seront privés de Nikola Karabatic, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit il y a une semaine en championnat.”La blessure de Nikola bouleverse l’équilibre et le leadership de l’équipe. Son absence ouvre la place à Timothey que l’on souhaite voir à nouveau dans le contexte de l’équipe de France, après un début de saison intéressant”, a continué Guillaume Gille.

Les Bleus affronteront la Belgique le jeudi 5 novembre (21h00 – Chambéry) et la Grèce le 8 novembre (à Kozani) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2022.