Le 1er janvier dernier, Elohim Prandi, jeune handballeur de talent, a été victime d’une violente agression au couteau. Il est revenu sur cette attaque dans une interview pour Le Parisien.

« J’étais avec deux amis très proches et ma mère dans une soirée privée chez quelqu’un que je connais très bien », a déclaré le joueur du PSG Handball de 23 ans. « Sur un malentendu et à cause d’une bouteille d’eau renversée, j’ai été pris à partie par un groupe de personnes. Je ne suis pas quelqu’un qui cherche les ennuis mais j’ai été obligé de me défendre. Tout d’un coup, je ne sais pas ce qui est passé par la tête d’un gars mais il est venu me planter six coups de couteau au niveau de la cage thoracique dans le dos. »

Emmené aux urgences, Elohim Prandi a bien cru que c’était la fin. « Je me suis aperçu combien la vie est précieuse (…) J’ai plus eu peur de laisser ma famille que de me voir partir. J’ai vu ma mère à mon chevet 24 heures sur 24 et je n’avais pas envie de l’abandonner. La voir ainsi a été le plus dur, cela m’a fait très mal. À une ou deux reprises, oui,je me suis senti partir pour de vrai »