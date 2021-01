Le sélectionneur de l’équipe de France féminine de handball Olivier Krumbholz, 62 ans, a été promu au rang de Chevalier de l’Ordre national du mérite.

Krumbholz, 62 ans, a ainsi été récompensé pour l’ensemble de son oeuvre à la tête des Bleues en étant promo à ce rang, a annoncé ce lundi la préfecture de la Moselle.

Le sélectionneur avait rejoint l’équipe de France féminine de handball en 1998 avant d’être écarté en 2013 puis d’y revenir en janvier 2016. Il détient à son compteur deux titres mondiaux en 2003 et 2017, et un titre européen en 2018. Il a également offert l’argent aux Bleues aux Jeux olympiques de Rio en 2016, aux Mondiaux de 1999, 2009 et 2011 ainsi que trois médailles de bronze aux Euros de 2002, 2006 et 2016.

Thierry Weizman, président du club féminin de Metz, a lui aussi été promo au rang de Chevalier de l’Ordre national du mérite.