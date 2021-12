La France affronte la Suède en quart de finale du championnat du monde de handball 2021. Un adversaire que connaissent bien les françaises et que ne sous-estime pas le sélectionneur des Bleues.

Après un parcours sans-faute avec six victoires en six matchs, les handballeuses françaises entament la phase finale demain à 20h30. Elles affrontent la Suède en quart de finale. Une nation que les Bleues ont affronté et battu (29-27) en demi-finale des Jeux Olympiques l’été denier. « Ça va être un quart épais, contre une équipe de Suède qui progresse de mois en mois et qui va chercher à capitaliser sur un résultat positif. Il n’y a pas de grandes transformations dans l’équipe, c’est pour ça qu’elles tournent bien. C’est une équipe stabilisée sur un sept majeur« , se méfie Olivier Krumbholz.