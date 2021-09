Les handballeuses de Metz se sont imposées 23 à 18 face aux championnes d’Europe en titre, les Norvégiennes de Kristiansand, en phase de poule de la Ligue des champions, ce dimanche.

Les Messines confirment ainsi leur bonne lancée, après leur succès chez les Danoises d’Odense. Elles restent invaincues aussi en Championnat de France (3 victoires).

Metz Handball a creusé l’écart en première période (+5). Mais les Messines ont surtout pu compter sur leur gardienne Hatadou Sako, auteure de14 arrêts sur 31 tirs.

Pour rappel, le match avait été délocalisé à Nancy car les Arènes accueillaient le tournoi de tennis de Metz.

Résultats et classement de la 1re journée du groupe B de la Ligue des champions :

Dimanche 26 septembre

Györ (HUN) – CSKA Moscou (RUS) 32 – 22

Metz (FRA) – Kristiansand (NOR) 23 – 18

Sävehof (SWE) – Odense (DEN) 31 – 37

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Györ (HUN) 6 3 3 0 0 98 77 21

2. Metz (FRA) 4 2 2 0 0 50 39 11

3. Odense (DEN) 4 3 2 0 1 89 83 6

4. Kristiansand (NOR) 2 3 1 0 2 81 83 -2

5. CSKA Moscou (RUS) 2 2 1 0 1 56 59 -3

6. Ljubljana (SLO) 2 3 1 0 2 78 83 -5

7. Sävehof (SWE) 2 3 1 0 2 85 99 -14

8. Kastamonu (TUR) 0 3 0 0 3 75 89 -14

Déjà joués:

Kastamonu (TUR) – Ljubljana (SLO) 23 – 24

CSKA Moscou (RUS) – Kastamonu (TUR) 34 – 27

Kristiansand (NOR) – Sävehof (SWE) 34 – 25

Ljubljana (SLO) – Györ (HUN) 26 – 31

Odense (DEN) – Metz (FRA) 21 – 27

Kastamonu (TUR) – Odense (DEN) 25 – 31

Sävehof (SWE) – Ljubljana (SLO) 29 – 28

Györ (HUN) – Kristiansand (NOR) 35 – 29

Reste à jouer (en heures de Paris, GMT+2):

16/10 (18h00): Kristiansand (NOR) – Kastamonu (TUR)

17/10 (14h00): CSKA Moscou (RUS) – Sävehof (SWE)

17/10 (16h00): Ljubljana (SLO) – Metz (FRA)

17/10 (16h00): Odense (DEN) – Györ (HUN)

23/10 (18h00): Kristiansand (NOR) – CSKA Moscou (RUS)

23/10 (18h00): Metz (FRA) – Györ (HUN)

24/10 (16h00): Odense (DEN) – Ljubljana (SLO)

24/10 (16h00): Sävehof (SWE) – Kastamonu (TUR)

30/10 (16h00): Györ (HUN) – Sävehof (SWE)

30/10 (18h00): Ljubljana (SLO) – Kristiansand (NOR)

31/10 (15h00): CSKA Moscou (RUS) – Odense (DEN)

31/10 (15h00): Kastamonu (TUR) – Metz (FRA)

13/11 (18h00): Györ (HUN) – Kastamonu (TUR)

14/11 (14h00): CSKA Moscou (RUS) – Ljubljana (SLO)

14/11 (16h00): Odense (DEN) – Kristiansand (NOR)

14/11 (16h00): Sävehof (SWE) – Metz (FRA)

20/11 (18h00): Kastamonu (TUR) – Györ (HUN)

20/11 (18h00): Kristiansand (NOR) – Odense (DEN)

21/11 (14h00): Ljubljana (SLO) – CSKA Moscou (RUS)

21/11 (16h00): Metz (FRA) – Sävehof (SWE)

08/01: Odense (DEN) – CSKA Moscou (RUS)

08/01: Kristiansand (NOR) – Ljubljana (SLO)

08/01: Sävehof (SWE) – Györ (HUN)

08/01: Metz (FRA) – Kastamonu (TUR)

15/01: CSKA Moscou (RUS) – Kristiansand (NOR)

15/01: Ljubljana (SLO) – Odense (DEN)

15/01: Györ (HUN) – Metz (FRA)

15/01: Kastamonu (TUR) – Sävehof (SWE)

22/01: Sävehof (SWE) – CSKA Moscou (RUS)

22/01: Kastamonu (TUR) – Kristiansand (NOR)

22/01: Metz (FRA) – Ljubljana (SLO)

22/01: Györ (HUN) – Odense (DEN)

05/02: CSKA Moscou (RUS) – Györ (HUN)

05/02: Kristiansand (NOR) – Metz (FRA)

05/02: Ljubljana (SLO) – Kastamonu (TUR)

05/02: Odense (DEN) – Sävehof (SWE)

12/02: Kastamonu (TUR) – CSKA Moscou (RUS)

12/02: Sävehof (SWE) – Kristiansand (NOR)

12/02: Györ (HUN) – Ljubljana (SLO)

12/02: Metz (FRA) – Odense (DEN)

19/02: Kristiansand (NOR) – Györ (HUN)

19/02: CSKA Moscou (RUS) – Metz (FRA)

19/02: Odense (DEN) – Kastamonu (TUR)

19/02: Ljubljana (SLO) – Sävehof (SWE)