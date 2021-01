Match nul 26-26 entre l’Equipe de France de handball et la Serbie ce soir dans le cadre des Qualifications à l’Euro 2022.

Battue par cette même Serbie il y a quelques jours, la France a eu très très chaud et arrache cette fois-ci le match nul à Créteil. Les joueurs de Guillaume Gille, qui a officiait cette semaine pour ses deux premiers matches comme sélectionneur de l’équipe de France ont été une fois de plus bousculé comme lors du match mardi soir et s’en sortent bien même si Timothey N’Guessan a eu la balle de match dans les dernières secondes. L’étaut se ressert car les Bleus devront réaliser un parcours parfait pour accéder à l’Euro 2022. Pour cela, il faudra battre la Grèce puis la Belgique dans quelques semaines.

France 26 🇫🇷⚡🇷🇸 26 Serbie



L'équipe de France fait match nul contre la Serbie.



🗓 Les Bleus se tournent maintenant vers le Mondial IHF 2021 en Egypte !#BleuetFier #FRASER pic.twitter.com/kSk7oR3yFd — Equipes France Hand (@FRAHandball) January 9, 2021