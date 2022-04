Le PSG Handball s’est imposé 30-23 face à Cesson-Rennes, dimanche, et signe un 23e succès consécutif, un nouveau record.

L’an passé, les Parisiens avaient vu leur série de victoires consécutives s’arrêter à 22, et avaient cédé face à Nantes à domicile. Ils avaient bouclé la saison avec une seule défaite, un match nul et 27 victoires. Les coéquipiers de Luka Karabatic, qui ont assuré leur place en quarts de finale de la Ligue des champions face à Kiel jeudi en battant Elverum, se rapprochent de plus en plus d’un huitième titre consécutif de champion de France. Le PSG compte 46 points sur 46 possibles après 23 journées.