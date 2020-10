Les handballeurs ont poursuivi leur sans faute en Starligue en battant Toulouse ce vendredi soir 41 à 35 en ouverture de la 4e journée du championnat de France. Il s’agit de leur 4e victoire en Starligue cette saison.

Les multiples absences dans l’équipe (Luka Karabatic, Feran Sole, Benoit Kounkoud et Yann Genty) n’ont pas empêché les coéquipiers de Nikola Karabatic et de Mikkel Hansen de décrocher leur 38e victoire de rang dans le Championnat de France à domicile. “A chaque fois contre Toulouse, c’est un match avec beaucoup de buts. On a su tenir le rythme sur tout le match“, a commenté Nikola Karabatic au micro de beIN Sports après la rencontre. “Je me sens bien, on a eu une longue préparation pour tenir sur toute la saison, et jouer les matches. Je prends du plaisir sur le terrain“.

Face au @FENIX_HB, les 🔴🔵 ont poursuivit leur parcours sans-faute en @LidlStarligue ! Retour sur #PSGFEN ! — PSG Handball (@psghand) October 9, 2020

Résultats et classement de la Starligue de handball, après les rencontres de la 4e journée :

vendredi

Limoges – Istres 27 – 27

Paris SG – Toulouse 41 – 35

samedi

(19h00) Dunkerque – Saint-Raphaël

Tremblay – Ivry

(20h00) Nîmes – Créteil

dimanche

(17h00) Chartres – Cesson-Rennes

Montpellier – Nantes

Le matche Aix – Chambéry a été reporté au 20 octobre en raison du huis clos

imposé au club provençal

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 8 4 4 0 0 151 110 41

2. Nantes 6 3 3 0 0 86 76 10

3. Limoges 5 4 2 1 1 111 115 -4

4. Montpellier 4 2 2 0 0 56 49 7

5. Istres 4 4 1 2 1 97 98 -1

6. Nîmes 4 3 2 0 1 84 76 8

7. Dunkerque 3 2 1 1 0 43 40 3

8. Toulouse 2 4 1 0 3 119 125 -6

9. Saint-Raphaël 2 3 0 2 1 84 98 -14

10. Cesson-Rennes 2 3 0 2 1 76 94 -18

11. Aix 2 2 1 0 1 58 55 3

12. Chambéry 2 3 1 0 2 80 84 -4

13. Tremblay 1 3 0 1 2 76 84 -8

14. Ivry 1 3 0 1 2 78 87 -9

15. Créteil 0 1 0 0 1 28 29 -1

16. Chartres 0 2 0 0 2 49 56 -7