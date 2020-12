Le championnat féminin de handball va adapter sa formule et introduire des play-offs pour désigner le champion, en raison des nombreux matches reportés à la suite de cas de Covid-19, a annoncé lundi la Ligue (LFH).

Après neuf journées, un total de quatorze matches a déjà dû être reportés à 2021, note la LFH dans un communiqué. La trêve internationale liée à l’Euro de handball (3-20 décembre), dont la France a été finaliste, s’est superposée à ce calendrier chargé. La LFH a donc décidé de réduire de moitié la durée de la saison régulière, initialement censée s’étendre sur 26 journées.

Les clubs iront au bout des matches aller, puis les huit premières équipes au classement participeront à des play-offs tandis que les équipes classées de la 9e à la 14e place joueront des play-downs.

Au cours des play-offs, que chaque équipe débutera avec le total de points acquis à l’issue des treize journées de phase régulière, les participants s’affronteront tous une fois entre le 27 février et le 12 mai. A l’issue de ces sept journées supplémentaires, chaque équipe affrontera, lors de « finales » aller et retour prévues les 19 et 23 mai, celle qui la suit au classement des play-offs. Le champion sera donc le vainqueur de la double confrontation opposant le premier au deuxième.