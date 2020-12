La France s’apprête à remettre en jeu son titre continental au Championnat d’Europe féminin de handball 2020, qui débute ce mercredi au Danemark (3-20 décembre). En exclusivité pour Women Sports, la gardienne des Bleues Laura Glauser se confie sur la préparation de cette compétition et les ambitions tricolores. Entretien.

Propos recueillis par la rédaction de Women Sports

WOMEN SPORTS : Laura, comment se sont passées vos retrouvailles avec l’Équipe de France au terme d’une année sportive perturbée par le Covid-19 et une blessure qui vous a privée du Mondial l’an dernier ?

Laura Glauser : Je suis vraiment contente d’avoir réintégré l’Équipe de France. Le fait d’avoir retrouvé mes co-équipières et tout le staff tricolore, cela fait un bien fou ! Cela permet de retrouver un semblant de vie sociale dans une période où nous sommes toutes plus ou moins confinées dans nos clubs respectifs. C’est une bulle d’oxygène.

Jusqu’au dernier moment, le suspens aura été total quant au maintien ou non de cette compétition (après le retrait du co-organisateur norvégien). Pas trop difficile de se préparer dans de telles conditions ?

Je suis partie du principe que le Championnat d’Europe allait être maintenu. Je suis restée concentrée sur cet objectif en me disant qu’il fallait que je sois prête quoi qu’il arrive.

« On prend les étapes les unes après les autres […]. Pour le moment, on est focus sur le premier tour. » LAURA GLAUSER

L’an dernier, la France a quitté le Mondial au tour préliminaire, une grosse déception. Quel est l’état d’esprit des Bleues, tenantes du titre, à l’approche de cette nouvelle compétition et à moins de sept mois des Jeux Olympiques de Tokyo ?

Je sens le groupe super motivé. L’état d’esprit est positif et l’envie de gagner est là. C’est plaisant de retrouver les filles dans cette dynamique. Si on joue cette compétition, c’est pour la gagner bien sûr. On a le titre de championnes d’Europe en ligne de mire. Mais chaque chose en son temps : on prend les étapes les unes après les autres. On a un nouvel adversaire cette année avec le Covid. En espérant qu’il ne nous touche pas… mais malheureusement, si c’est le cas, certaines joueuses seront écartées et devront déclarer forfait. Cela aura des conséquences sur toute notre organisation. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les JO, on y pensera à la fin de cette compétition. Avec le Covid, c’est difficile de se projeter aussi loin. Là, on a la possibilité de le faire pour l’Euro alors autant être à fond dedans. Pour le moment, on est focus sur le premier tour et ensuite on pensera à la suite.

La France est dans le groupe A avec le Danemark (pays organisateur), le Monténégro et la Slovénie. Quelle sera la difficulté de ces premiers matches ?

Dans ce genre de compétition, il faut gagner tous les points. Mais les premiers matches sont souvent pièges. En plus, on tombe sur des équipes qui ne sont pas faciles du tout. On a déjà perdu contre la Slovénie, on avait terminé sur une défaite face aux Danoises l’an dernier au Mondial et le Monténégro est une équipe qui nous a toujours embêtées. Ce tour préliminaire est déjà bien corsé et c’est une vraie première étape à passer. C’est pour cela qu’il ne faut pas se projeter trop vite.

Quelles sont, selon vous, les nations favorites de cet Euro ?

C’est très compliqué de répondre à cette question cette année… Comme je vous le disais, si le Covid s’invite dans une équipe, celle-ci peut être complètement déstabilisée et mise en danger, quel que soit son statut – favorite ou non – et son palmarès.

« Quel que soit le contexte, cela reste un titre de championnes d’Europe et on va se battre pour aller le chercher ! » LAURA GLAUSER

Quelles sont les principales qualités du groupe France ?

La complémentarité. Si une joueuse n’est pas au top, une autre peut répondre présente. C’est ce qui fait notre force, et ce depuis quelques années maintenant. Puis nous avons toutes créé des liens super forts entre nous, joueuses de champ comme gardiennes. C’est une de nos qualités, on se connaît et on s’apprécie. […] Moi en plus, c’est vrai que je connais particulièrement bien Amandine Leynaud avec qui je partage les cages en club. C’est une force aussi.

D’un point de vue plus personnel, comment appréhendez-vous la compétition en situation de crise sanitaire ?

Nos familles et nos proches n’ont pas pu nous suivre au Danemark. Sur place, tout le staff de l’Équipe de France sera mis dans une bulle : on ne pourra même pas aller se promener ou visiter comme on le fait parfois. Les seules fois où on pourra prendre l’air, c’est quand on se rendra à l’entraînement ou aux matches. La bulle sanitaire mise en place est très stricte. À nous de nous procurer nos petits moments de bonheur avec notre famille… mais par téléphone. On n’a pas le choix de toute façon, donc autant essayer de relativiser. Quel que soit le contexte, cela reste un titre de championnes d’Europe et on va se battre pour aller le chercher !

Laura Glauser, fiche joueuse

Née le : 20 août 1993 (27 ans)

Originaire de : Besançon (25)

Poste : Gardienne de but

Première sélection : Octobre 2012 – Golden League

Club actuel : Gyori ETO KC (Hongrie, depuis 2020)

Clubs précédents : Metz Handball (2010-2020), ES Besançon (2007-2010) – Val de Saône (2005-2007).

Palmarès :

En club : 7 fois championne de France avec le Metz Handball.

En Équipe de France : Vice-championne olympique 2016, championne d’Europe 2018, médaillée de bonze à l’Euro-2016.

Distinction personnelle :

Élue « Meilleure gardienne du Championnat de France » féminin de handball en 2016 et 2017.

La liste des 20 joueuses retenues en Équipe de France pour l’Euro-2020 (du 3 au 20 décembre au Danemark) :

Gardiennes : Cléopâtre Darleux – Laura Glauser – Amandine Leynaud

Ailières gauches : Siraba Dembélé – Coralie Lassource – Chloé Valentini

Arrières gauches : Orlane Kanor – Kalidiatou Niakaté – Estelle Nze Minko

Demi-centres : Méline Nocandy – Grâce Zaadi Deuna

Arrières droites : Aïssatou Kouyaté – Alexandra Lacrabère – Océane Sercien-Ugolin

Ailières droites : Pauline Coatanea – Blandine Dancette – Laura Flippes

Pivots : Béatrice Edwige – Pauletta Foppa – Astride N’Gouan

Le sélectionneur des Bleues, Olivier Krumbholz, devra choisir 16 joueuses pour débuter la compétition. Il aura droit à deux remplacements au premier tour, deux au tour principal et deux dans le dernier carré (outre les remplacements pour Covid).

Les trois premiers matches de l’Équipe de France (Groupe A), à suivre en direct sur beIN Sports et TMC :

Vendredi 4 décembre, 18h15 : France / Monténégro

Dimanche 6 décembre, 18h15 : Slovénie / France

Mardi 8 décembre, 20h30 : France / Danemark