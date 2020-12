Qualifiée pour le deuxième tour de l’Euro 2020 de handball féminin, l’Equipe de France a réalisé le sans faute avec trois victoires en autant de matchs. Gardienne des Bleues, Amandine Leynaud (34 ans) pense que la France fait aujourd’hui peur à ses adversaires.

Victorieuse hier soir du Danemark (pays hôte) avec l’Equipe de France, Amandine Leynaud est revenu sur ce match et une nouvelle victoire contre les Danoises. Elle pense que ce succès et ce bilan parfait sur le premier tour peut être un vrai plus sur le plan psychologie avant d’affronter les autres équipes.

« Je pense que l’on a progressé. Je suis sûre que toutes les équipes, quand elles nous regardent jouer, ont peur de nous affronter. Tant mieux, c’est le but recherché. On est en train de monter +en charge+ petit à petit. Moi, en tous cas, si j’étais les adversaires, je n’aimerais pas jouer contre la défense de l’équipe de France. C’est plaisant de poser autant de problèmes aux équipes adverses. » A-t-elle expliqué devant les médias après la victoire 23 à 20 face au Danemark.