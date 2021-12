Le PSG est tombé sur un os. Pour sa neuvième confrontation face au PSG ce jeudi, Paris a concédé un nouveau nul (28-28), mettant fin à ses espoirs de remporter un deuxième succès face à l’équipe catalane, lors de la 10e journée de la Ligue des Champions.

« Quand on regarde les cinq dernières minutes et qu’on voit qu’on perdait de trois buts, c’est un bon résultat au final », a déclaré Nikola Karabatic après la rencontre.

Au classement du groupe B, le PSG voit désormais le Barça à égalité de points, le devancer désormais aux confrontations directes. Pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, le club de la capitale doit impérativement terminer dans les deux premiers de son groupe. « On a encore notre destin entre les mains », a estimé Nedim Remili. « On n’a pas pris l’avantage sur le Barça mais on l’a sur Kielce. »