Les handballeuses françaises, vice-championnes d’Europe il y a trois mois, se sont imposées 26 à 22 grâce à une bonne fin de rencontre contre les Danoises, 4es du dernier Euro, jeudi en match amical à Créteil.

Un second match de préparation est programmé samedi en fin d’après-midi (17h00) entre les deux sélections, toujours à Créteil. Cette fenêtre internationale est prévue jusqu’à la fin du week-end et se trouve coincée entre les huitièmes et les quarts de finale de la Ligue des champions. Au-delà des rencontres amicales, trois tournois de qualification olympique sont organisés à Podgorica (Monténégro), Lliria (Espagne) et Györ (Hongrie) pour distribuer les six derniers tickets pour les Jeux de Tokyo à l’été (23 juillet-8 août).

La France, grâce à son titre de championne d’Europe à domicile en 2018, est d’ores et déjà qualifiée, alors que le Danemark n’a pas réussi à se qualifier pour l’un des trois TQO.