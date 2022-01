Premiers de leur groupe lors des tours préliminaires de l’Euro 2022 avec trois victoires consécutives contre la Croatie, l’Ukraine et la Serbie, les Bleus s’apprêtent à affronter les Pays Bas. Une rencontre à remporter malgré l’absence de Karl Konan, positif au Covid-19.

Toujours très performante, l’équipe de France de handball enchaîne les bons résultats. Première de son groupe lors des tours préliminaires, elle sera opposée au Pays-Bas, ce jeudi à 18h. Une rencontre qui marquera le début du tour principal. Néanmoins, si les Bleus sont performants jusqu’ici il faudra désormais faire sans Karl Konan, testé positif au Covid-19. Une absence plus que préjudiciable selon les dires de Valentin Porte, capitaine de l’équipe de France de handball.

« L’absence de Karl Konan ? Honnêtement, on se doutait bien que cela allait nous tomber dessus un jour. La tuile est que ça tombe sur lui et que depuis le début, il est une pièce maîtresse du collectif. C’est dommage car on va devoir repenser certaines choses en défense, on est en train de le faire depuis deux jours. C’est un petit caillou dans la chaussure. On a énormément de joueurs qui peuvent jouer à sa place, maintenant il faut repenser l’articulation de la défense et comment faire pendant 60 minutes », a lancé un Valentin Porte inquiet lors d’un point presse organisé ce mercredi.