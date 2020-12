Olivier Krumbholz a officialisé ce jeudi la liste des 15 joueuses qui allaient débuter l’Euro 2020 de handball féminin au Danemark. Et le sélectionneur a fait des choix forts pour le premier match. Pour rappel, Siraba Dembélé-Pavlovic et ses copines lanceront leur tournoi ce vendredi (18h15) contre le Montenegro.

Orlane Kanor et Blandine Dancette n’ont pas été retenues pour l’entrée en lice des Bleues contre le Montenegro. Grosse surprise également dans les cages avec la titularisation de Cléopatre Darleux préférée à l’habituelle patronne Laura Glauser. Probablement la décision la plus forte d’Olivier Krumbholz.

Au poste d’arrière gauche, Kalidiatou Niakaté et Estelle Nze Minko ont été préférées à Orlane Kanor. Ecarté un peu plus logiquement, Blandine Dancette donnera de la voix depuis le bord du terrain et encouragera Pauline Coatanea et Laura Flippes. Vendredi, Olivier Krumbholz dévoilera le nom de la seizième joueuse. Pauletta Foppa et Astride N’Gouan batailleront pour obtenir le précieux sésame.

Pour rappel voici le programme des Bleues pour cet Euro 2020 en terre nordique.