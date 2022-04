De retour dans le groupe de l’équipe de France ce lundi pour les deux matchs amicaux à venir face à l’Espagne, Valentin Porte en a profité pour faire le point avec nos confrères de L’Equipe.

« Ça me fait un peu bizarre. Même si je n’ai raté qu’un stage, j’ai l’impression que ça fait longtemps. Ça a fait plaisir à beaucoup de monde, certains chambrent un peu en me disant : ‘ah t’es revenu !’ Je suis prêt à entendre tout ça. Ça fait plaisir de retrouver tout le monde. J’ai expliqué aux gars le pourquoi du comment (de son absence) et que je ne me sentais vraiment pas bien il y a quelque temps. Que je m’excusais de ne pas être venu même au début du stage, je n’avais pas forcément suivi la compétition (la Golden League), que j’avais vraiment coupé. Mais qu’aujourd’hui je remonte la pente, ça va mieux. »

« Si je reste capitaine ? Je le suis jusqu’à preuve du contraire au moins encore quelque temps j’espère. Ce sont des sujets qu’on abordera. En plus, c’est la dernière semaine (en Bleu) avant un gros break. Je me voyais mal ne pas être là. Mais je me sens mieux. Donc je me sentais vraiment d’être présent. Après cette semaine, il sera temps de réfléchir, de voir comment ça se passe. »