Le Paris SG se rendra à Toulouse et Nîmes recevra Montpellier dans un derby languedocien à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue de handball le 10 novembre, selon le tirage au sort effectué jeudi.

Le PSG, septuple champion de France en titre, s’était montré sans pitié lors de sa dernière confrontation avec Toulouse (43-28), le 19 septembre à Paris en championnat. Pour Montpellier, inconstant depuis le début de la saison, le quart de finale s’annonce plus corsé à Nîmes, la seule équipe avec le PSG à compter quatre succès en quatre rencontres en Starligue. Dans les deux autres duels, Chambéry accueillera Aix-en-Provence et Nantes recevra Créteil. Les quatre vainqueurs accéderont au Final Four, organisé les 18 et 19 décembre aux Arènes de Metz. Les deux dernières éditions de la Coupe de la Ligue n’avaient pas pu se tenir ou être menées à leur terme pour des raisons liées à la pandémie de Covid-19.

