La gymnaste japonaise Hitomi Hatakeda a annoncé ce mercredi prendre sa retraite à seulement 21 ans après avoir subi l’année dernière une blessure à la colonne vertébrale dont elle ne s’est toujours pas remise.

En effet, la jeune femme est tombée lourdement sur le dos lors d’un entraînement aux barres asymétriques, lors des Championnats du monde 2021 au Japon. Transférée à l’hôpital, Hatakeda était ressortie une semaine plus tard, avec l’envie de « travailler dur pour revenir au plus vite ». Seulement, la jeune femme n’a pas réussi a se remettre aussi bien qu’elle le pensait de sa blessure, et c’est cela qui l’a poussée à prendre sa retraite prématurément. Celle-ci a expliqué sur Instagram qu’elle souffrait encore aujourd’hui de graves séquelles à la moëlle épinière et aux vertèbres cervicales.

Pour le clap de fin, la gymnaste participera aux championnats nationaux japonais du mois prochain à Tokyo. Même si elle précise ne pas pouvoir concourir sur tous les engins, Hatakeda a assuré qu’elle « essaiera de faire autant que possible pour pouvoir donner quelque chose en retour aux gens, même si ce n’est qu’un peu ».

« J’ai vécu tellement d’expériences formidables que je n’aurais jamais cru possibles lorsque j’ai commencé la gymnastique », a-t-elle écrit.