Légèreté, fonctionnalité, résistance, sans oublier les goûts et les couleurs. Bien choisir son sac de golf est primordial pour tout bon pratiquant. Alors voici quelques règles d’or pour que vous puissiez faire le bon choix.

Chic, léger, bourré de poches, mais en même temps peu encombrant… La réalité, c’est que le sac de golf de vos rêves n’existe peut-être pas. Alors pour bien choisir le vôtre, il faut dans un premier temps bien cerner votre propre profil.

Se connaître avant de connaître son sac de golf

Débutant en la matière qui souhaite s’amuser sans se ruiner ? Privilégiez les sacs de golf fourreau qui ne sont pas très lourds. Épargnez ainsi vos biceps et votre portefeuille. L’autre option, la plus couramment utilisée d’ailleurs, le sac de golf trépied qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Il se tient droit, et présente donc également une très grande praticité d’usage. Cependant il vous faudra le porter sur le dos. Si cela présente une trop grande contrainte pour vous, tournez-vous plutôt vers le sac de golf chariot, bien plus haut de gamme par contre. Cependant, et comme son nom l’indique, celui-ci peut-être fixé sur un chariot et être transporté aisément.

Un sac tout en légèreté

Lorsque que vous déambulez sur les greens, en moyenne, vous pouvez transporter jusqu’à 10 kg de matériel de golf. Pour cette raison, beaucoup d’entre vous trouverons plus d’avantages avec les sacs en nylon, très légers et malléables, bien que moins accessibles.

Enfin, voici les derniers détails importants. Un bon sac de golf doit comporter au moins une poignée de transport au sommet et deux autres centrales. Et pour les plus perfectionnistes, les finitions a observer sont : housse de pluie et poche pour les tees. Vous avez désormais tous les éléments en tête, swinguez !