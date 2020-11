Du 17 au 20 décembre, Tiger Woods participera au PNC Championship d’Orlando, en Floride, en binôme avec son fils de 11 ans, Charlie.

« Je suis excité à l’idée de jouer avec Charlie, a expliqué le joueur de 44 ans sur le site internet du PGA Tour. Ce sera notre premier tournoi ensemble. Cela a été formidable de le voir progresser de jour en jour en tant que jeune golfeur et ce sera génial de faire partie de la même équipe lors du PNC Championship. C’est incroyable de pouvoir l’accompagner lors de ses débuts, ça me ramène quelques années en arrière et me rappelle ma propre histoire avec mon père »

Malgré son jeune âge, Charlie a déjà démontré qu’il a hérité d’une partie du talent de son père en remportant un tournoi en 9 trous cet été. Il tentera de faire aussi bien le mois prochain pour succéder avec son père à l’Allemand Bernhard Langer et son fils Jason, qui ont remporté la dernière édition du PNC Championship.