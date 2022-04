De retour sur les greens depuis quelques jours au Masters d’Augusta, Tiger Woods est revenu sur sa première journée et il est satisfait de ses performances.

« Je fais deux erreurs de suite au 8, des fautes de concentration et d’engagement. Mais je me suis bien battu pour finalement ramener une carte sous le par. Ce qui est vraiment bien pour une reprise de la compétition. Je ne suis qu’à trois coups de la tête, en bonne position, donc. Je sens (ma jambe droite) un peu douloureuse, comme prévu, et la marche est difficile. Mais je peux swinguer comme je le veux et je me sens bien, l’adrénaline m’aide à surmonter ce challenge. Je continue de récupérer la forme, jour après jour, nuit après nuit. Avant de penser à la partie de demain (vendredi) et à ce parcours qui va devenir de plus en plus ferme et difficile, je vais déjà aller glacer ma jambe (rires). » A expliqué le Tigre de retour aux affaires.