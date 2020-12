Le Français Antoine Rozner a remporté ce samedi le Championnat de Dubaï. Il s’agit de sa première victoire sur le Tour européen (EPGA).

Le Français de 27 ans, qui débute sur le circuit européen, a rendu quatre cartes sous les 70 (63, 69, 67, 64) et terminé à 25 coups sous le

par. Il a devancé de deux coup sur Lorenzo-Vera, puis les Anglais Andy Sullivan et Matt Wallace, et l’Italien Francesco Laporta. « J’étais déjà passé tout près deux fois cette saison, à l’île Maurice et à Valderrama, alors réussir à gagner de cette manière, en jouant aussi bien pendant toute la semaine, c’est quelque chose de très fort pour moi« , a-t-il déclaré.

Il grimpera ainsi à la 125ème place ce lundi.

Classement final du Dubaï Championship sur le parcours de Jumeirah (par 72):

1. Antoine Rozner (FRA) -25 (63-69-67-64)

2. Mike Lorenzo-Vera (FRA) -23 (69-66-65-65)

. Francesco Laporta (ITA) -23 (65-69-65-66)

. Matt Wallace (ENG) -23 (63-67-67-68)

. Andy Sullivan (ENG) -23 (61-66-68-70)

6. Grant Forrest (ECO) -21 (66-68-70-63)

7. Ross Fisher (ENG) -20 (63-67-68-70)

8. Steven Brown (ENG) -19 (70-63-69-67)

. Joakim Lagergren (SWE) -19 (67-68-67-67)

. Marc Warren (ECO) -19 (64-70-68-67)

. Bernd Wiesberger (AUT) -19 (70-66-66-67)

. Niklas Lemke (SWE) -19 (66-68-66-69)

13. Clément Sordet (FRA) -18 (68-70-66-66)

. Sami Valimaki (FIN) -18 (70-68-65-67)

. Thorbjorn Olesen (DEN) -18 (69-64-69-68)

. Max Schmitt (GER) -18 (68-64-68-70)

. Renato Paratore (ITA) -18 (68-65-65-72)

…