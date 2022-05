Celle-là… Personne ne s’y attendait ! Alors qu’il participait à une démonstration à Monaco, le pilote de chez Ferrari Charles Leclerc a accidenté la mythique monoplace de Niki Lauda (1974).

En effet, le pilote monégasque en exhibition au volant de la Ferrari 312B3 pilotée par Niki Lauda en 1974, a perdu le contrôle de le voiture dans le virage de La Rascasse. L’arrière de la monoplace est venue percuter le rail de sécurité, et l’aileron arrière a été gravement endommagé.

Un triste sort pour Charles Leclerc qui, pour rappel, n’a jamais passé la ligne d’arrivée du Grand Prix de Monaco, où il court pourtant à domicile.

« Quand tu penses que tu as déjà eu toute la malchance possible à Monaco et que tu perds les freins à la Rascasse avec l’une des Ferrari les plus emblématiques de la F1 », a écrit sur les réseaux sociaux Charles Leclerc.