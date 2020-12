2020 commence petit à petit à se refermer et pour l’occasion Sport.fr vous plonge dans une petite rétrospective de cette année si particulière. Parmi les événements marquants, la victoire de Pierre Gasly lors du Grand Prix d’Italie à Monza.

2020 restera comme l’année de la première victoire de Pierre Gasly en Grand Prix dans sa carrière. Parti à la 10e position sur la grille de départ avec son AlphaTauri, Pierre Gasly n’était pas prédisposé à une victoire sur ce Grand Prix. Mais suite à un concours de circonstances, notamment une pénalité pour Hamilton (retour aux stands interdit), et une course parfaitement maîtrisée, le Français s’est offert un duel épique avec Carlos Sainz Jr à ses trousses. L’Espagnol a tenté jusqu’au bout d’arracher la victoire mais Gasly a su résister aux assauts de son concurrent dans un dernier tour sous haute tension. Pierre Gasly remporte le premier Grand Prix de sa carrière à 24 ans et devient le 13e français à réaliser pareil exploit.