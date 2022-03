Champion du monde en titre, Max Verstappen est bien décidé à défendre son titre cette saison mais il confirme que la pression est aujourd’hui retombée et qu’il est beaucoup plus détendu à l’entame de sa saison.

« J’ai accompli la mission de ma vie l’an passé, confie Verstappen. Même si j’ai toujours faim de succès, je n’ai plus cette pression de devoir gagner. Cela ne veut pas dire que je suis moins motivé – ma motivation est intacte, et peut-être même encore plus élevée qu’avant –, mais ce premier titre m’a détendu l’esprit. L’an dernier, j’étais déjà dans ma septième saison en Formule 1 et je n’avais jamais vraiment eu la chance de remporter le titre auparavant. En 2021, j’ai eu ma première chance, et je l’ai saisie des deux mains. Je voulais désespérément gagner ce championnat, et c’est à présent chose faite ! »