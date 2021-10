Interrogé sur les performances de Charles Leclerc, le septuple champion du monde a totalement adoubé le jeune Monégasque.

De passage en conférence de presse ce jeudi, avant le Grand Prix des États-Unis de ce dimanche (21h sur Canal+ Décalé et C8), Lewis Hamilton a eu quelques mots d’encouragements à l’égard de Charles Leclerc, devenu leader de l’écurie Ferrari cette saison. Le Britannique a vanté les mérites du pilote de 24 ans, qu’il place déjà comme l’un des sérieux prétendant au titre dans les années à venir.

« Ça a été incroyable de voir la progression de Charles, il devient le leader d’une équipe phénoménale. Bien sûr, (Leclerc et Ferrari) ont connu une période difficile mais ils n’ont fait que s’améliorer. Ils gagnent en vitesse, remontent au classement et commencent à mettre la pression sur ceux qui se trouvent à l’avant du peloton. Je pense qu’il suit sa propre route et qu’il continuera à progresser et à devenir de plus en plus performant. Il a déjà montré un grand potentiel plus jeune. Il ne peut que progresser et il est dans une super équipe pour y parvenir. J’ai hâte de vivre plus de batailles acharnées face à lui à l’avenir. »