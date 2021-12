Max Verstappen aura l’occasion pour la première fois de la saison de décrocher le titre de champion du monde de Formule 1, ce dimanche soir, lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite. Même si ses chances sont minimes, le pilote néerlandais pourrait bien creuser l’écart en cas de victoire à la tête du championnat du monde, devant son principal concurrent Lewis Hamilton. Ces deux-là, à la lutte depuis le début de la saison, vont en découdre lors de ces derniers Grand Prix. Le père du Néerlandais, lui, n’a pas mâché ses mots concernant le pilote britannique.

« Je ne parle jamais à Lewis. Il n’a pas besoin de me parler. Je ne suis rien pour lui. Je le respecte en tant que pilote. Pour le reste… rien. Max et Lewis ne parlent que sur le podium. Je trouve que Max s’entend très bien avec les autres pilotes. Lewis, lui, est dans son propre monde. J’ai fait de la F1, je parle à certains pilotes, ils sont tous très sympathiques. Mais certains ne vous regardent pas. (…) Max est comme il est. Certaines personnes aiment ça. D’autres non. Il dit ce qu’il pense mais ne s’implique pas dans les affaires politiques, comme ce qui se passe dans d’autres pays, ce que fait Lewis. Max considère qu’il s’agit de faire son travail de sportif et d’en rester là » a révélé Jos Verstappen dans une interview accordée au Daily Mail, dont les propos ont été rapportés par RMC Sport.

